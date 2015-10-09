"Кайрат" объявил официальное решение по Дастану Сатпаеву

"Кайрат" объявил состав на заключительные предсезонные сборы, которые состоятся в Турции, сообщают Vesti.kz.
Завтра алматинская команда вылетит в Белек, где проведёт заключительный этап сборов. Тренировочный процесс продлится до 20 февраля.
В ходе подготовки запланированы несколько контрольных матчей. Подробности о датах и соперниках будут объявлены дополнительно.
В состав команды вернулись Дастан Сатпаев, а также Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Ранее, эти игроки восстанавливались от полученных травм.
