Призер чемпионата Европы объяснил свой уход из клуба КПЛ

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной России Денис Колодин прокомментировал своё решение завершить тренерскую деятельность в казахстанском клубе "Елимай", сообщают Vesti.kz.

До декабря 2025 года экс-футболист входил в тренерский штаб команды в качестве ассистента главного тренера Андрея Карповича, однако после окончания сотрудничества решил взять паузу в карьере.

"Я провёл 5 лет в Казахстане, подумал, что хватит уже, тяжеловато в другой стране столько времени вдали от дома. Я там был один, а семья - здесь, и приезжать раз в месяц домой было тяжело", - цитирует слова Колодина "Матч ТВ".

Колодин также признался, что на данный момент не имеет конкретных предложений о работе в России. В разное время бронзовый призёр чемпионата Европы-2008 трудился в Казахстане с "Актобе" и "Кызыл-Жаром", а также занимался детско-юношеским футболом в подмосковных "Химках".

