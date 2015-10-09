Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 18:01
 

"Арсенал" начал переговоры по аренде с "Хартсом" Ислама Чеснокова

  Комментарии

Поделиться
"Арсенал" начал переговоры по аренде с "Хартсом" Ислама Чеснокова Ислам Чесноков. ©ФК "Хартс"

Лондонский "Арсенал" вступил в переговоры с шотландским "Хартсом" по поводу аренды 18-летнего нападающего Джеймса Уилсона, уже имеющего опыт выступлений за национальную сборную Шотландии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Арсенал" вступил в переговоры с шотландским "Хартсом" по поводу аренды 18-летнего нападающего Джеймса Уилсона, уже имеющего опыт выступлений за национальную сборную Шотландии, передают Vesti.kz.

Интерес "Арсенала" и ситуация с Уилсоном

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны обсуждают именно арендный вариант перехода. Уилсон считается одним из самых перспективных молодых игроков "Хартса" — в текущем сезоне он провёл 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами, что привлекло внимание клубов английской премьер-лиги (АПЛ).

Возможный шанс для Ислама Чеснокова

Контекст этого трансфера затрагивает и вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Напомним, 6 января уроженец Усть-Каменогорска официально присоединился к "Хартсу".

Однако в двух последних матчах команды он не попал в заявку на игру. В случае ухода Джеймса Уилсона в аренду нагрузка в атакующей линии шотландского клуба может перераспределиться, что потенциально повысит шансы Чеснокова на получение игрового времени во второй половине сезона.

Ислам Чесноков выступил с заявлением после решения "Хартса"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
9 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
3 февраля 17:00   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Динамо М
Динамо М
(Москва)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Динамо М
Проголосовало 31 человек

Реклама

Живи спортом!