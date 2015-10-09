Ислам Чесноков выступил с заявлением после решения "Хартса"

Казахстанский вингер эдинбургского "Хартса" Ислам Чесноков поделился впечатлениями после ничейного матча с "Селтиком" (2:2) в 23-м туре шотландского Премьершипа, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Голевой перестрелкой завершился матч "Хартса" Чеснокова против "Селтика" за лидерство в Шотландии

Напомним, что 26-летний футболист остался вне заявки на прошедшую встречу. Тем не менее, по словам игрока, адаптация в новой команде проходит успешно.

"Команда приняла меня отлично. Пока что все нравится, я набираю форму. Посмотрим, как будет дальше.

То, что я не тренировался долгое время сказывается на моей форме. Тренер прав, но я уже близок к своей оптимальной форме.

У меня нет травмы, наверное, то, что я не вышел, это решение главного тренера.

Что касается чемпионства, об этом в команде особо не говорят, но ощущается, что это желание есть у каждого внутри нас, каждый хочет победить. На тренировке у нас также, как и на поле. Бывает жестко, потому что если так не тренироваться, то зачем это все нужно. Что касается разницы в чемпионатах, я ее еще не ощутил. Как выйду на поле, тогда и скажу.

Болельщики в Шотландии – супер. Был и на скамейке, и выходил на поле. При любом эпизоде они поддерживают и остро реагируют", — сказал Чесноков в интервью YouTube-каналу Alim Live.