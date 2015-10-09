Голевой перестрелкой завершился матч "Хартса" Чеснокова против "Селтика" за лидерство в Шотландии

Эдинбургский "Хартс" сыграл вничью с "Селтиком" из Глазго в центральном матче 23-го тура шотландского Премьершипа. Встреча на стадионе "Тайнкасл Парк" завершилась результативной ничьей — 2:2, передают Vesti.kz.

Гости открыли счёт уже на старте поединка: на 7-й минуте отличился Бенджамин Нюгрен, задав высокий темп игре. После перерыва хозяева сумели восстановить равновесие — на 48-й минуте точным ударом отметился Стюарт Финдли. Однако "Селтик" вновь вышел вперёд благодаря голу Ян Хён Чжуна на 62-й минуте.

Развязка наступила в концовке встречи. На 77-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Остона Трасти, а за три минуты до финального свистка "Хартс" реализовал численное преимущество — Клаудио Брага сравнял счёт. Финальные минуты прошли в нервной борьбе и сопровождались серией жёлтых карточек.

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков в заявку "Хартс" на этот матч не попал.

После 23 туров "Хартс" продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея 51 очко и сохраняя шестиочковый отрыв от идущего вторым "Селтика".

