КПЛ
Сегодня 18:45
 

"Кайрат" назвал состав на сборы перед стартом сезона

"Кайрат" назвал состав на заключительные предсезонные сборы, которые пройдут в Турции, сообщает Vesti.kz.

"Кайрат" назвал состав на заключительные предсезонные сборы, которые пройдут в Турции, сообщает Vesti.kz.

Уже завтра алматинцы отправятся в Белек, где проведут финальный этап подготовки к сезону. Учебно-тренировочный сбор продлится до 20 февраля.

Состав "Кайрата" на сборы:

Вратари: Темирлан Анарбеков, Шерхан Калмурза, Данила Буч;

Защитники: Луиш Мата, Александр Мартынович, Лукас Африко, Еркин Тапалов, Александр Мрынский, Александр Широбоков, Лев Кургин, Амирбек Базарбаев;

Полузащитники: Дан Глейзер, Яакко Оксанен, Себастьян Себальос, Дамир Касабулат, Адилет Садыбеков, Олжас Байбек, Азамат Туякбаев, Мухамедали Абиш, Абылай Толеухан;

Нападающие: Дастан Сатпаев, Жоржиньо, Эдмилсон, Рикардиньо, Рамазан Багдат, Мансур Биркурманов.

В программе подготовки запланированы несколько контрольных матчей. Информация о датах и соперниках будет обнародована в ближайшее время.

Отметим, что к общей группе вернулись Дастан Сатпаев, а также Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Ранее футболисты восстанавливались после травм и теперь готовы продолжить подготовку вместе с командой.


