Сенсацией обернулся матч "Актобе" с российским клубом

Футбольный клуб "Актобе" провёл очередной матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталье (Турция), где встретился с российским "Ротором" из Волгограда, передают Vesti.kz.

Контрольная игра завершилась победой соперника "красно-белых" со счётом 0:2.

Ход матча

Счёт был открыт на 20-й минуте — точным ударом отличился Саид Алиев, воспользовавшийся позиционной ошибкой обороны казахстанской команды. Несмотря на активные попытки "Актобе" перехватить инициативу, изменить ход встречи до перерыва не удалось.

Ситуация для "Ротора" осложнилась на 41-й минуте, когда Максим Храмцов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив волгоградцев в меньшинстве. Однако численное преимущество не помогло "Актобе" переломить игру.

Во втором тайме российский клуб действовал организованно и грамотно использовал свои моменты. На 73-й минуте Абу-Саид Эльдарушев удвоил преимущество "Ротора", установив окончательный счёт встречи — 0:2.

Состав "Актобе":

Заруцкий,

Каиров,

Ордец,

Досмагамбетов,

Ерланов,

Корзун,

Жуков,

Пасториса,

Зелькович,

Соса,

Шушеначев.

Напомним, по итогам прошлого сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Актобе" финишировал на пятом месте.

"Ротор", в свою очередь, выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России (ФНЛ) и на данный момент занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

