Мировой бокс
Сегодня 14:00
 

Звезда "Ливерпуля" может стать преемником Роналду в "Аль-Насре"

Звезда "Ливерпуля" может стать преемником Роналду в "Аль-Насре" Криштиану Роналду. ©Depositphotos/Dziurek

Криштиану Роналду, ставший символом "Аль-Насра" и всего саудовского футбола, может покинуть клуб предстоящим летом, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, возраст и необходимость обновления имиджа клуба заставляют руководство планировать контролируемый уход суперзвезды, чтобы сохранить глобальный интерес к лиге.

На смену — Салах и Фернандеш

Главным кандидатом на замену называют Мохамеда Салаха из "Ливерпуля". Египтянин сочетает статус мировой звезды, высокую конкурентоспособность и коммерческую привлекательность. Также рассматривается вариант с Бруну Фернандешем из "Манчестер Юнайтед" — креативный и опытный, но менее медийный.


Новый этап для Роналду и саудовской лиги

Уход португальца станет проверкой зрелости Saudi Pro League. Для Роналду это новый финальный этап карьеры, для лиги — шанс доказать, что проект не зависит от одного игрока. Летнее трансферное окно обещает быть решающим, с громкими ходами на рынке суперзвёзд.

Ранее сообщалось, что Роналду бойкотирует матчи "Аль-Насра" из-за недовольства трансферной политикой клуба. По мнению футболиста, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который владеет клубами "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли", препятствует честной конкуренции.

