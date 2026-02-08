Казахстанец сделал заявление после первого нокаута в карьере UFC

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (14-7) прокомментировал впечатляющую победу над американцем Нико Прайсом (16-10) на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

"Чувствую себя очень хорошо. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня. Всем ассаламу алейкум, большой рахмет! Казахстан, алга! Что касается своей подготовки, то я хочу сказать спасибо своим тренерам. Мы настраивались, конечно, на другой бой, на другого соперника, но так получилось, что поменялся соперник. Я хочу сказать огромное спасибо моему сопернику, что принял бой на коротком уведомлении. Я готов на сто процентов к любому бою. Казахстан, алга!" — заявил Веретенников после победы.

Нокаут уже в первом раунде

Поединок против Нико Прайса завершился уже в первом раунде. Казахстанец отправил соперника в стойке в нокаут, полностью контролируя бой и не оставив шансов американцу на продолжение поединка. Этот успех стал первым нокаутом Веретенникова в карьере UFC.

Стоит отметить, что Веретенников готовился к другому сопернику, однако смог максимально быстро перестроиться и показать выдающийся результат. Видео полного поединка доступно по ссылке.

