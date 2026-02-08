Стоячим нокаутом закончился бой казахстанца на турнире UFC

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (14–7) одержал досрочную победу над американцем Нико Прайсом (16–10) на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.
Бой был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом, когда казахстанец оформил стоячий нокаут.
Для Николая это 14-я победа в карьере при семи поражениях. Прайс, в свою очередь, потерпел десятое поражение, имея в активе 16 побед.
Отметим, что выход на бой на трёхнедельном уведомлении принёс Веретенникову новый контракт с UFC на четыре поединка.
Главным событием ивента станет бой в легчайшем весе между американцем Марио Баутистой (16–3) и бразильцем Винисиусом Оливейрой (23–3).
MAKING A STATEMENT 🤯@VeretennikovMMA with an incredible RD1 finish at #UFCVegas113!— UFC (@ufc) February 8, 2026
[ LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/LQPSuY4B3z
