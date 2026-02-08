Стоячим нокаутом закончился бой казахстанца на турнире UFC

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (14–7) одержал досрочную победу над американцем Нико Прайсом (16–10) на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом, когда казахстанец оформил стоячий нокаут.

Для Николая это 14-я победа в карьере при семи поражениях. Прайс, в свою очередь, потерпел десятое поражение, имея в активе 16 побед.

Отметим, что выход на бой на трёхнедельном уведомлении принёс Веретенникову новый контракт с UFC на четыре поединка.

Главным событием ивента станет бой в легчайшем весе между американцем Марио Баутистой (16–3) и бразильцем Винисиусом Оливейрой (23–3).

