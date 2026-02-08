Казахстанец уничтожил соперника в UFC: видео полного боя

Появилось видео полного боя казахстанского файтера полусреднего веса Николая Веретенникова (14–7) против американца Нико Прайса (16–10) на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Бой завершился уже в первом раунде, когда казахстанец оформил стоячий нокаут.

Таким образом, Веретенников записал на свой счёт 14-ю победу в карьере, имея в пассиве семь поражений. Прайс, в свою очередь, потерпел десятое поражение при 16 победах.

Ивент возглавит бой в легчайшем весе между американцем Марио Баутистой (16–3) и бразильцем Винисиусом Оливейрой (23–3).

