Лига чемпионов
Сегодня 16:52
 

ФИФА может оставить Дастана Сатпаева без Лиги чемпионов. Подробности

  Комментарии

ФИФА может оставить Дастана Сатпаева без Лиги чемпионов. Подробности

Конфликт интересов между английским "Челси" и французским "Страсбуром" ставит под угрозу участие клубов в еврокубках, передают Vesti.kz.

Конфликт интересов в мультиклубовой структуре

Футбольные клубы "Челси" (Англия) и "Страсбур" (Франция) находятся под управлением одного владельца. В июне 2023 года консорциум BlueCo, возглавляемый Тоддом Боэли и Clearlake Capital — владельцами "Челси" — приобрёл почти 100 процентов акций французского клуба за примерно 75 миллионов евро. "Страсбур" теперь функционирует как партнёрский или фарм-клуб в рамках мультиклубовой структуры, что вызывает обеспокоенность у ФИФА и УЕФА.

Возможные санкции

Как сообщает Topskills Sport UK, по правилам международных футбольных органов, два клуба под одним владельцем не могут участвовать в одном турнире, если возникает риск конфликта интересов. В случае квалификации обоих клубов в Лигу чемпионов в следующем сезоне "Челси" рискует быть исключённым из турнира.

По данным источника ФИФА и УЕФА установили крайний срок до 1 марта, чтобы решить вопросы мультиклубового конфликта интересов.

Фанаты "Страсбура" уже готовят протесты против BlueCo, считая, что клуб утратил свою идентичность. Сообщается, что несвоевременное урегулирование конфликта интересов может привести к серьёзным санкциям, включая исключение "Челси" из Лиги чемпионов и перераспределение мест в турнире.

Трансфер Сатпаева уже на горизонте

Этим летом состав "Челси" пополнит перспективный казахстанский форвард Дастан Сатпаев. В 2025 году алматинский "Кайрат" объявил о его продаже в лондонский клуб, но официально Сатпаев сможет присоединиться к "синим" только после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

Дастан Сатпаев узнал неприятную новость о "Челси"

