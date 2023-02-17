Жумагулов сделал сообщение о следующем сопернике в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-8), выступающий в наилегчайшем весе, сделал краткое сообщение у себя в соцсетях относительно следующего выхода в октагон, передает корреспондент Vesti.kz.

"Соперник есть, дата есть! Алга", - написал он в Instagram.

Как видно, при этом он не назвал ни имя следующего оппонента, ни дату поединка.

Между тем у него остается еще один бой по действующему контракту с американской лигой.

Напомним, что 34-летний Жумагулов последний бой в UFC провел в ноябре 2022-го, уступив раздельным решением судей американцу Чарльзу Джонсону. Таким образом, Жалгас потерпел пятое поражение в промоушене при одной победе. После этой неудачи он объявил о завершении карьеры, но вскоре изменил свое решение.

Ранее были рассмотрены три хороших соперника, с которыми Жумагулов, вероятно, мог бы провести свой последний бой в UFC.