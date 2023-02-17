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Новости спорта MMA UFC

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Топ из Китая или мастер удушающих: кто станет следующим соперником Жумагулова в UFC?

Топ из Китая или мастер удушающих: кто станет следующим соперником Жумагулова в UFC?
©UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-8) находится в ожидании анонса следующего поединка. У 34-летнего актюбинца из наилегчайшего веса еще один бой по действующему контракту с лигой. Корреспондент Vesti.kz подобрал троих хороших соперников, с которыми Жумагулов, вероятно, мог бы провести свой последний бой в UFC.

Свой последний бой Жалгас провел в ноябре, когда раздельным решением судей проиграл американцу Чарльзу Джонсону. Многие не согласились с результатом этого поединка, а сам казахстанец даже заявил о завершении карьеры. Однако вскоре стало ясно, что это было сказано на эмоциях и необдуманно. 

Накануне Жумагулова, отвечая на вопрос пользователя Twitter, заявил, что он находится в ожидании боя и готов выйти в клетку. Пока в UFC у него 1-5, и с трудом верится, что его контракт будет продлен даже в случае победы в следующей схватке. Но завершить свой путь в UFC победой было бы достойно.

Су Мудаэржи (16-5, Китай)

27-летний боец является первым представителем Тибета (автономная область в Китае. - Прим. автора) в UFC. Сейчас он находится на 13-м месте в рейтинге, и поединок с ним стал бы для Жалгаса чуть ли не единственной возможностью подраться с топовым оппонентом.

В UFC у Мудаэржи три победы при двух поражениях. Причем на его счету лишь один финиш, а вот проигрывал оба раза он досрочно. В последнем поединке, прошедшем в июле прошлого года, он проиграл удушающим приемом Мэтту Шнеллу

Вряд ли после такого поражения ему стоит рассчитывать на встречу с кем-то из бойцов, опережающих его в рейтинге. Ниже его в рейтинге есть лишь один боец, у которого сейчас нет назначенного противостояния - это россиянин Тагир Уланбеков (14-2), занимающий 14-е место. Но не факт, что UFC захочет организовать такой бой.

Если же не Уланбеков, то Су могут предложить встретиться с кем-то из нерейтинговых бойцов, и именно таким является Жумагулов. Победа над казахстанцем поможет файтеру из Китая закрепиться в топ-15. Однако поражение может серьезно ударить не только по его позициям, но и дальнейшим перспективам в UFC.

Приоритетным вариантом для Мудаэржи будет встреча с кем-то из топ-15. Или хотя бы с нерейтинговым соперником, идущим на победной серии. Ведь поражение от такого бойца еще можно оправдать хорошей формой соперника, а вот неудача в противостоянии с файтером, имеющим 1-5 в UFC, неслабо ударит по репутации.

Нейт Манесс (14-3, США)

31-летний американец имеет в UFC три победы при двух поражениях, как и Мудаэржи. Он неплохо стартовал в промоушене, набрав серию из трех побед, но затем дважды подряд проиграл бойцам из команды Хабиба Нурмагомедова. Сначала он решением уступил Умару Нурмагомедову, а затем был финиширован уже упомянутым ранее Уланбековым. 

Стоит отметить, что лишь в последнем бою он впервые подрался в наилегчайшем весе. До этого же американец соревновался в легком, полулегком и легчайшем дивизионах.

Возможный бой с Жумагуловым может всерьез заинтересовать Нейта. Ему нужны победы после неудач и не самого лучшего дебюта в новой весовой категории, и встреча с Жалгасом на бумаге для него может показаться простой. Тем более у Манесса большое преимущество в росте (178/162 см) и размахе рук (178/168 см).

Однако внешность обманчива. Жумагулов уже дрался с соперниками, у которых такие же антропометрические данные. К примеру, несколько лет назад он побеждал обидчика Манесса Уланбекова в пятираундовом поединке. 

Что касается желания Жумагулова, то этот боец никогда не отказывался от встреч с каким-либо соперником. Он будет готов драться и с Манессом, и с кем-либо другим. 

Нейт, кстати говоря, сегодня опубликовал пост в Instagram, анонсировав скорые новости о следующем поединке:

Джимми Флик (16-6, США)

32-летний представитель США провел в UFC всего два боя, а попал он туда через Претендентскую серию Даны Уайта. Скажем сразу, что шансы на организацию этого поединка ниже, потому что Флик бился только месяц с небольшим назад и проиграл в первом же раунде экс-сопернику Жумагулова Джонсону техническим нокаутом.

Но поединок с Джимми стал бы очень интересным противостоянием для Жалгаса. Американец является большим мастером сабмишенов, добыв 14 таких финишей при 16 победах в целом. Сам же он ни разу не проигрывал приемами, зато пять раз уступал нокаутом.

Жумагулова же никто за всю карьеру не смог удосрочить приемом, а сам он является ярким нокаутером, добыв половину своих побед таким способом. На первый взгляд кажется, что Жалгасу вполне по силам навязать свой геймплан Флику в стойке и при этом сохранить бой в стойке. 

Напомним, что Жумагулов дебютировал в UFC летом 2020 года. За это время он добыл одну победу приемом, а также потерпел пять поражений (четыре - решением, одно - техническим нокаутом). У него остался один бой по действующему контракту с UFC.

Фото: UFC©️

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC Китай США Нурмагомедов Хабиб

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