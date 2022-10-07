Уже известна дата! Рахмонов все ближе к бою с шестым номером рейтинга UFC

Автор:
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:44
©UFC

Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова (16-0) Саят Абдрахманов прокомментировал Vesti.kz информацию о разработке поединка с американцем Джеффом Нилом (15-4). По его словам, вероятность проведения схватки очень велика.

Накануне непобежденный полусредневес из Казахстана обратился к Нилу, обвинив того в сомнениях в себе. На это шестой номер рейтинга заявил, что уже связался с матчмейкером UFC. Вслед за этим "Номад" выразил уважение потенциальному сопернику.

"Переговоры по бою уже в завершающей стадии. Нам уже известны дата и место проведения боя. Ждем контрактов и официального анонса от UFC", - сказал Абдрахманов.

Напомним, что в текущем рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает десятую строчку.

Рахмонов бросил вызов официанту. Тот сотворил сенсацию в UFC и выкинул Шавката из топ-10

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Абдрахманов Саят США

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:44
UFC
Уже известна дата! Рахмонов все ближе к бою с шестым номером рейтинга UFC
Сегодня , 09:51
UFC
Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление официанта из UFC
Сегодня , 08:35
UFC
Официант из UFC согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым
5 октября, 23:59
UFC
Рахмонов вновь обратился к "официанту" из UFC
5 октября, 22:11
UFC
Уроженец Казахстана вновь бросил вызов топовому бойцу UFC
5 октября, 20:00
UFC
Избежавший встречи с Рахмоновым файтер получил бой с экс-соперником Чимаева
5 октября, 17:35
UFC
Поединок с Шавкатом? МакГрегор анонсировал бой в полусреднем весе UFC
5 октября, 14:08
UFC
Когда дебют? Три казаха рвутся в UFC и уже близки к мечте
5 октября, 09:53
UFC
МакГрегор сделал прогноз на бой Махачев - Оливейра за титул чемпиона UFC
4 октября, 12:34
UFC
Казахский боец обошел МакГрегора в рейтинге UFC
© 2008 - 2022 ТОО «EML»