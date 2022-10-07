Уже известна дата! Рахмонов все ближе к бою с шестым номером рейтинга UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова (16-0) Саят Абдрахманов прокомментировал Vesti.kz информацию о разработке поединка с американцем Джеффом Нилом (15-4). По его словам, вероятность проведения схватки очень велика.

Накануне непобежденный полусредневес из Казахстана обратился к Нилу, обвинив того в сомнениях в себе. На это шестой номер рейтинга заявил, что уже связался с матчмейкером UFC. Вслед за этим "Номад" выразил уважение потенциальному сопернику.

"Переговоры по бою уже в завершающей стадии. Нам уже известны дата и место проведения боя. Ждем контрактов и официального анонса от UFC", - сказал Абдрахманов.

Напомним, что в текущем рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает десятую строчку.

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