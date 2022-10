Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление официанта из UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал решение американца Джеффа Нила принять с ним поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мое уважение. Скоро увидимся", - написал Шавкат в "твиттере".

You have my respect. See you soon 👊🏼 https://t.co/naz4WbUEUw