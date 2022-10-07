Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление официанта из UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал решение американца Джеффа Нила принять с ним поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официант из UFC согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым

"Мое уважение. Скоро увидимся", - написал Шавкат в "твиттере".

You have my respect. See you soon 👊🏼 https://t.co/naz4WbUEUw — Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) October 7, 2022

Оба файтера выступают в полусреднем весе. Нил идет на шестом месте в этом дивизионе, а Рахмонов располагается на десятой строчке.

Более подробно о карьере и достижениях американца можно прочитать в этом материале.

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