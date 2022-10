Официант из UFC согласился на бой с Шавкатом Рахмоновым

Американский боец UFC Джефф Нил ответил на вызов казахстанца Шавката Рахмонова и рассказал про звонок от Шона Шелби - главного матчмейкера этого промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Рахмонов неоднократно к нему обращался, чтобы встретиться с американцем в клетке.

"Моя команда созвонилась с Шоном этим утром. Будь осторожен с желаниями. Увидимся скоро, Рахмонов", - написал Нил в Твиттере.

Had my team call Sean this morning. Be careful what you wish for. See you soon 😤 @Rakhmonov1994