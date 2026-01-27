Экс-чемпиона UFC "заменили" на Шавката Рахмонова в титульном бою

Фанаты UFC потребовали дать титульный шанс непобеждённому казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0), отреагировав на появление другого претендента, передают Vesti.kz со ссылкой на MMAmania.
Дуэль взглядов вызвала волну недовольства
Недавно чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев (28-1) провёл дуэль взглядов с экс-чемпионом дивизиона Камару Усманом (21-4). Этот эпизод активно продвигался в соцсетях и был воспринят как намёк на возможный титульный бой.
Реакция фанатов: Рахмонов вместо Усмана
Однако публика отреагировала резко. В комментариях под видео со стердауном болельщики массово начали публиковать изображения второго номера рейтинга — непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова. По мнению фанатов, именно он является самым заслуженным и логичным претендентом на бой за пояс.
"Самый неудобный соперник для чемпиона"
Ранее Рахмонов уже заявлял, что считает себя самым сложным соперником для Махачева в дивизионе. Казахстанец подчёркивал, что готов как к немедленному титульному бою, так и к промежуточному поединку, если этого потребует ситуация.
Интрига в полусреднем весе
Официальных решений со стороны UFC пока нет, но реакция фанатов ясно дала понять: в потенциальном титульном бою они хотят видеть именно Шавката Рахмонова, а не бывшего чемпиона. Конкуренция за следующий шанс на пояс в полусреднем дивизионе только усиливается.
Казахстанец в последний раз появлялся в октагоне в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где провёл изнурительный пятираундовый поединок против ирландца Иэна Гэрри (17-1) и одержал победу единогласным решением судей. В ходе этого боя Рахмонов получил травму, которая вынудила его полностью пропустить сезон-2025.
Что касается Ислама Махачева, свой предыдущий выход в клетку он совершил в ноябре 2025 года на турнире UFC 322. В титульном поединке россиянин без особых проблем разобрался с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3), выиграв по очкам и став чемпионом UFC в полусреднем весе.
