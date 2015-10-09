Геннадий Головкин сделал подарок главному тренеру сборной Узбекистана

Президент World Boxing и глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с главным тренером сборной Узбекистана по боксу Тулкином Киличевым, сообщают Vesti.kz. Легендарный казахстанский боксер преподнес титулованному специалисту подарок.

"Очень рад был встрече с яркой звездой мирового бокса, с уважаемым человеком, с президентом Национального Олимпийского Комитета Казахстана, президентом World Boxing с Геннадием Головкиным на площадке 46 Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА), которая проходила 26 января 2026 года в столице Узбекистана, городе Ташкент", - написал Киличев в соцсетях.

Отметим, что Головкин находится в Ташкенте с рабочим визитом. Ранее он принял участие в заседании Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии и встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Добавим, в феврале 2024-го Головкин официально возглавил НОК Казахстана.

