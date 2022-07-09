Экс-чемпион UFC обратился к уроженцу Казахстана

Экс-чемпион UFC Петр Ян обратился к уроженцу Казахстана Рафаэлю Физиеву (11-1) перед его поединком с Рафаэлем дос Аньосом (31-13) из Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Топовый бой в легком весе пройдет на турнире UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США) 10 июля по времени Нур-Султана и будет показан в прямом эфире.

"Рафа, победы тебе", - написал Ян в "сторис" своего Instagram.

Добавим, что ранее конкуренты прошли взвешивание, а также сделан прогноз на противостояние.

Прогноз на бой уроженца Казахстана в главном событии турнира UFC

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