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Уроженец Казахстана оказался легче соперника перед боем в UFC

Уроженец Казахстана оказался легче соперника перед боем в UFC
©instagram.com/rafael_ataman_fiziev/

Утром, 10 июля уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (11-1) сразится в Лас-Вегасе с бывшим чемпионом UFC в легком весе бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом (31-13), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В преддверии боя, который возглавит турнир UFC Vegas 58, соперники встретились на обязательной процедуре взвешивания и провели дуэль взглядов.

Физиев показал на весах 70,31 килограмма, Дос Аньос оказался немного тяжелее - 70,76 килограмма.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Жамбылская область, Казахстан) и проживал там до 12 лет. После этого будущий боец UFC с семьей переехал в Кыргызстан.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

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Метки:
Физиев Рафаэль UFC

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