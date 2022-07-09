Уроженец Казахстана оказался легче соперника перед боем в UFC

Утром, 10 июля уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (11-1) сразится в Лас-Вегасе с бывшим чемпионом UFC в легком весе бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом (31-13), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В преддверии боя, который возглавит турнир UFC Vegas 58, соперники встретились на обязательной процедуре взвешивания и провели дуэль взглядов.
Физиев показал на весах 70,31 килограмма, Дос Аньос оказался немного тяжелее - 70,76 килограмма.
Lightweight contenders!@RdosAnjosMMA vs @RafaelFiziev at #UFCVegas58 pic.twitter.com/6bl4yz8O9X— UFC Europe (@UFCEurope) July 8, 2022
Напомним, что Физиев родился в Кордае (Жамбылская область, Казахстан) и проживал там до 12 лет. После этого будущий боец UFC с семьей переехал в Кыргызстан.
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