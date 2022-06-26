Это был последний бой в UFC? Что ждет Сергея Морозова дальше

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанец Сергей Морозов (18-5) дебютировал в UFC в январе 2021 года, и сегодня, 26 июня, у него прошел последний бой по соглашению с промоушеном. Корреспондент Vesti.kz взвесил шансы актюбинца получить новый контракт от ведущей лиги мира.

В четырех поединках 33-летний файтер одержал две победы решением - над Халидом Тахой и Раулианом Пайвой, а также дважды проиграл удушением - Умару Нурмагомедову и Дугласу Сильве де Андраде. Теперь, когда контракт истек, интересно, что ждет экс-чемпиона М-1 Global дальше.

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Морозов показал грамотный бой против Пайвы, хоть и было нелегко. Он доказал, что способен конкурировать с сильными соперниками, ведь относительно недавно Раулиан входил в рейтинг топ-15. Две победы в четырех поединках UFC - неплохой результат, но ничего толком не гарантирующий.

С учетом чемпионского бэкграунда в прошлом и хорошего боя с Пайвой казахстанца могут продлить. Здесь не обойтись и без профессионализма менеджера Саята Абдрахманова, у которого уже есть весомый авторитет в UFC.

Конечно, Сергей уже не молод, но он по-прежнему способен конкурировать на высоком уровне. У него есть опыт и желание продолжать учиться. На протяжении долгих лет Морозов работал ради попадания в UFC, и вряд ли он хочет ограничиться лишь первоначальным контрактом.

Но, с другой стороны, против Морозова говорит отсутствие финишей в UFC. Два боя он выиграл решением, а вот проигрывал досрочно. Это не есть хорошо для репутации казахстанца перед возможными переговорами о новом договоре.

Вряд ли Сергей особо запомнился большому количеству зрителей. В первую очередь его по-прежнему вспоминают по поединку с Нурмагомедовым, так как к россиянину приковано большое внимание из-за родственных связей с Хабибом Нурмагомедовым.

Каким бы в итоге ни было решение UFC, Морозов может быть доволен. В случае пролонгации контракта выступления на самой большой арене мира не закончатся, но даже если нового договора не будет, то Сергей уйдет из UFC с высоко поднятой головой после победы над достойным противником.

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Фото: UFC©️

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