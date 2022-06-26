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Было страшно, или как Морозов перевернул ход боя в UFC

Было страшно, или как Морозов перевернул ход боя в UFC
©UFC

Предварительный кард турнира UFC Vegas 57 порадовал казахстанских болельщиков победой Сергея Морозова (18-5). Для 33-летнего файтера это был последний бой по текущему контракту с промоушеном. Корреспондент Vesti.kz разобрал победу актюбинца.

Соперником Морозова был 26-летний бразилец Раулиан Пайва (21-5), который два года назад победил решением Жалгаса Жумагулова. Бой, рассчитанный на три раунда, продлился все 15 отведенных минут и завершился победой Сергея единогласным решением судей - 29:28.

Это, кстати говоря, значит, что наш прогноз на этот бой прошел.

В первом раунде за Морозова в некоторых моментах было действительно страшно. После жестких попаданий от Пайвы казалось, что ноги практически не держат казахстанца и что Сергей вынужденно пытается бороться. Даже если так и было, то в этом нет ничего постыдного, ведь в итоге Морозов перевернул ход поединка.

Раулиана перед стартом боя называли андердогом, но в первой же пятиминутке он очень удивил. Однако решающий момент для Морозова произошел во втором раунде, когда ему удалось перевести бразильца на канвас. Единственный из пяти тейкдаунов во втором отрезке, который казахстанец довел до логического завершения, опустошил энергию Пайвы.

Морозов контролировал соперника три минуты и 51 секунду, и после этого Раулиан уже не был столь же опасным, как в начале противостояния. В третьем раунде Сергей стал действовать более уверенно, больше включал серийную работу, здорово двигался, пусть даже и усталость давала о себе знать.

В итоге Сергей перебил оппонента как по общему количеству попаданий - 82:63, так и по акцентированным ударам - 68:63. Интересно, что именно самый пассивный раунд, с точки зрения нанесенных ударов, стал ключевым для Сергея. Тот момент, когда он смог выжать максимум из контроля в партере.

Теперь в активе Морозова по две победы и поражения в UFC. Пока неясно, останется ли казахстанец в UFC, но эта победа над Пайвой была вполне заслуженной.

Напомним, что ранее свою победу также одержал казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (38-10).

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Морозов Сергей Жумагулов Жалгас Казахстан Актобе Бразилия США Лас-Вегас

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