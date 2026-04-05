UFC
Вчера 13:20
 

Боец с 14-0 потерпел поражение нокаутом на турнире UFC

Бой по ММА. Фото: Depositphotos/vldv©

Бразильский боец UFC Рафаэль Эстевам (14-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). Его соперником был американец Этин Юинг (10-2), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Юинга нокаутом после чистого попадания в корпус соперника в третьем раунде.


Любопытно, что поединок проходил в промежуточном весе, так как Эстевам превысил лимит легчайшего дивизиона. Причём для него это был первый бой в новом весе из-за того, что он дважды проваливал взвешивание в наилегчайшем, но даже смена категории не избавила его от проблем со сгонкой веса.

Теперь 29-летний Эстевам перестал считаться непобеждённым, а его рекорд в UFC стал 3-1. А 28-летний Юинг набирает обороты. Во-первых, он одержал десятую победу кряду, а во-вторых добыл вторую победу в UFC, и вновь над небитым соперником. До этого он нанёс поражение сопернику с рекордом 10-0.

Также на этом турнире случилось поражение обидчика казахстанца, а в главном событии ивента топовый боец оформил яркий финиш.

