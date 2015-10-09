13 казахстанцев вышли в полуфинал ЧА по боксу: сколько у Узбекистана?

Сборная Казахстана уверенно выступает на чемпионате Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), обеспечив внушительное представительство в полуфинальной стадии турнира, передают Vesti.kz.

Доминирование Казахстана

В полуфинале континентального первенства страну представят сразу 13 боксёров. У мужчин за выход в финал поборются Махмуд Сабырхан (55 кг), Оразбек Асылкулов (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

В женской части соревнований Казахстан представляют Айгерим Саттыбаева (48 кг), Бакыт Сейдиш (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Ответ Узбекистана

Сборная Узбекистана также демонстрирует высокий уровень, делегировав в полуфинал 11 спортсменов. В мужской сетке выступят Абдурахмон Махмуджонов (60 кг), Абдуллох Мадаминов (65 кг), Жавохир Абдурахимов (75 кг), Фазлиддин Эркинбоев (80 кг), Жасурбек Юлдошев (85 кг) и Халимжон Мамасолиев (90 кг).

У женщин за финал поборются Нигина Уктамова (57 кг), Ойша Тоирова (70 кг), Азиза Зокирова (75 кг), Рухшона Парпиева (80 кг) и Олтиной Сотимбоева (свыше 80 кг).

Отдельно стоит отметить Рухшону Парпиеву, которая по итогам жеребьёвки сразу вышла в финал и уже гарантировала себе как минимум серебряную награду.

Когда завершится турнир

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и завершится 10 апреля. Полуфинальные поединки определят состав решающих боёв за золото континентального первенства.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!