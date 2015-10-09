Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 23:15
 

Назван лидер по количеству боксёров в 1/2-й ЧА-2026: это не Казахстан и не Узбекистан

  Комментарии

Поделиться
Назван лидер по количеству боксёров в 1/2-й ЧА-2026: это не Казахстан и не Узбекистан Ертуган Зейнуллинов (справа) на ЧА-2026 по боксу. ©КФБ

Сборная Индии по боксу лидирует по количеству представителей в полуфинале чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Сразу 16 индийских спортсменов пробились в 1/2-ю. На втором месте располагается Казахстан - 13 наших боксёров поспорят за выход в финал. Тройку лидеров замыкает Узбекистан (11).

Топ-стран по количествую боксёров в полуфинале ЧА-2026

  1. Индия (16)
  2. Казахстан (13)
  3. Узбекистан (11)
  4. Китай (8)
  5. Монголия (5)
  6. Таиланд (4)
  7. Китайский Тайбэй (4)
  8. Япония (4)
  9. КНДР (3)
  10. Таджикистан (3)
  11. Иордания (3)
  12. Южная Корея (2)
  13. Филиппины (1)
  14. Туркменистан (1)

Континентальное первенство проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее казахстанские боксёры узнали соперников за финал ЧА-2026.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!