Назван лидер по количеству боксёров в 1/2-й ЧА-2026: это не Казахстан и не Узбекистан

Сборная Индии по боксу лидирует по количеству представителей в полуфинале чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Сразу 16 индийских спортсменов пробились в 1/2-ю. На втором месте располагается Казахстан - 13 наших боксёров поспорят за выход в финал. Тройку лидеров замыкает Узбекистан (11).

Топ-стран по количествую боксёров в полуфинале ЧА-2026

Индия (16) Казахстан (13) Узбекистан (11) Китай (8) Монголия (5) Таиланд (4) Китайский Тайбэй (4) Япония (4) КНДР (3) Таджикистан (3) Иордания (3) Южная Корея (2) Филиппины (1) Туркменистан (1)

Континентальное первенство проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее казахстанские боксёры узнали соперников за финал ЧА-2026.

Четыре казаха-супертяжеловеса из разных стран борются за золото ЧА-2026

