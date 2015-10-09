Назван лидер по количеству боксёров в 1/2-й ЧА-2026: это не Казахстан и не Узбекистан

Сборная Индии по боксу лидирует по количеству представителей в полуфинале чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.
Сразу 16 индийских спортсменов пробились в 1/2-ю. На втором месте располагается Казахстан - 13 наших боксёров поспорят за выход в финал. Тройку лидеров замыкает Узбекистан (11).
Топ-стран по количествую боксёров в полуфинале ЧА-2026
- Индия (16)
- Казахстан (13)
- Узбекистан (11)
- Китай (8)
- Монголия (5)
- Таиланд (4)
- Китайский Тайбэй (4)
- Япония (4)
- КНДР (3)
- Таджикистан (3)
- Иордания (3)
- Южная Корея (2)
- Филиппины (1)
- Туркменистан (1)
Континентальное первенство проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.
