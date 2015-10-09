Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 19:17
 

Битвы с Узбекистаном: казахстанские боксёры узнали соперников за финал ЧА-2026

  Комментарии

Поделиться
Айбек Оралбай. ©KBF

Определились пары полуфиналов чемпионата Азии-2026 по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz. Казахстанские спортсмены продолжают борьбу за выход в финал в разных весовых категориях.

Поделиться

Определились пары полуфиналов чемпионата Азии-2026 по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz. Казахстанские спортсмены продолжают борьбу за выход в финал в разных весовых категориях.

Мужчины

  • 55 кг. Махмуд Сабырхан — Хархуу Билгуунсайхан (Монголия);
  • 60 кг. Оразбек Асылкулов — Абдурахмон Махмуджонов (Узбекистан);
  • 65 кг. Ертуган Зейнуллинов — Бунджонг Синсири (Таиланд);
  • 70 кг. Торехан Сабырхан — Пейчен Ван (Китай);
  • 75 кг. Сабыржан Аккалыков — Далай Ганзориг (Монголия);
  • 85 кг. Нурбек Оралбай — Бариахаан Дорж (Монголия);
  • 90 кг. Сагындык Тогамбай — Халимжон Мамасолиев (Узбекистан);
  • 90+ кг. Айбек Оралбай — Довлет Исламов (Туркменистан);

Женщины

  • 48 кг. Айгерим Саттыбаева — Номундари Энх-Амгалан (Монголия);
  • 70 кг. Бакыт Сейдиш — Алимире Абудурейиму (Китай);
  • 75 кг. Валентина Хальзова — Цзыи Бао (Китай);
  • 80 кг. Надежда Рябец — Пуджа Рани (Индия);
  • 80+ кг. Дина Исламбекова — Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

ЧА-2026 по боксу

Континентальное первенство проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. Казахстанские боксёры уже гарантировали себе медали, однако теперь поборются за выход в финал и возможность завоевать золото.

Ранее были опубликованы полные составы сборных Казахстана и Узбекистана на этот турнир.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!