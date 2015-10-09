Битвы с Узбекистаном: казахстанские боксёры узнали соперников за финал ЧА-2026

Определились пары полуфиналов чемпионата Азии-2026 по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz. Казахстанские спортсмены продолжают борьбу за выход в финал в разных весовых категориях.

Мужчины

55 кг. Махмуд Сабырхан — Хархуу Билгуунсайхан (Монголия);

60 кг. Оразбек Асылкулов — Абдурахмон Махмуджонов (Узбекистан);

65 кг. Ертуган Зейнуллинов — Бунджонг Синсири (Таиланд);

70 кг. Торехан Сабырхан — Пейчен Ван (Китай);

75 кг. Сабыржан Аккалыков — Далай Ганзориг (Монголия);

85 кг. Нурбек Оралбай — Бариахаан Дорж (Монголия);

90 кг. Сагындык Тогамбай — Халимжон Мамасолиев (Узбекистан);

90+ кг. Айбек Оралбай — Довлет Исламов (Туркменистан);

Женщины

48 кг. Айгерим Саттыбаева — Номундари Энх-Амгалан (Монголия);

70 кг. Бакыт Сейдиш — Алимире Абудурейиму (Китай);

75 кг. Валентина Хальзова — Цзыи Бао (Китай);

80 кг. Надежда Рябец — Пуджа Рани (Индия);

80+ кг. Дина Исламбекова — Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

ЧА-2026 по боксу

Континентальное первенство проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. Казахстанские боксёры уже гарантировали себе медали, однако теперь поборются за выход в финал и возможность завоевать золото.

Ранее были опубликованы полные составы сборных Казахстана и Узбекистана на этот турнир.

13 казахстанских боксёров гарантировали медали ЧА-2026

