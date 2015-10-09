Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Вчера 18:37
 

13 казахстанских боксёров гарантировали медали ЧА-2026

  Комментарии

Поделиться
13 казахстанских боксёров гарантировали медали ЧА-2026 Махмуд Сабырхан. ©KBF

Сборная Казахстана успешно выступает на чемпионате Азии-2026 по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия). В полуфинал турнира пробились 13 представителей страны, тем самым обеспечив себе как минимум бронзовые награды, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Продолжение
Кто вышел в полуфинал

В мужской части соревнований борьбу за золото продолжают: Махмуд Сабырхан (55 кг), Оразбек Асылкулов (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Среди женщин в полуфинал вышли: Айгерим Саттыбаева (48 кг), Бакыт Сейдиш (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Гарантированные медали

Выход в полуфинал автоматически гарантировал всем этим спортсменам как минимум бронзовые медали континентального первенства.

Турнир в Монголии

Изначально в заявку сборной Казахстана входили 20 боксёров — полный состав доступен по ссылке. Турнир проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!