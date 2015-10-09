13 казахстанских боксёров гарантировали медали ЧА-2026

Сборная Казахстана успешно выступает на чемпионате Азии-2026 по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия). В полуфинал турнира пробились 13 представителей страны, тем самым обеспечив себе как минимум бронзовые награды, сообщают Vesti.kz.

Кто вышел в полуфинал

В мужской части соревнований борьбу за золото продолжают: Махмуд Сабырхан (55 кг), Оразбек Асылкулов (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Среди женщин в полуфинал вышли: Айгерим Саттыбаева (48 кг), Бакыт Сейдиш (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Надежда Рябец (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Гарантированные медали

Выход в полуфинал автоматически гарантировал всем этим спортсменам как минимум бронзовые медали континентального первенства.

Турнир в Монголии

Изначально в заявку сборной Казахстана входили 20 боксёров — полный состав доступен по ссылке. Турнир проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

