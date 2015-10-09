В Узбекистане отреагировали на поражение Казахстану в бою за медаль ЧА-2026

Федерация бокса Узбекистана прокомментировала поражение своей спортсменки Сабины Бобокулова в четвертьфинале чемпионата Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Итог поединка

В весовой категории до 48 килограммов узбекская боксёрша уступила представительнице Казахстана Айгерим Саттыбаевой раздельным решением судей — 3:2.

Реакция узбекской стороны

В Федерации отметили упорный характер боя, подчеркнув, что их спортсменка достойно проявила себя в поединке:

"Она вышла на ринг против казахстанкой Айгерим Саттыбаевой. В упорном бою Бобокулова показала хорошую борьбу, но этого оказалось недостаточно для победы, и судьи признали победу представительницы Казахстана со счётом 3:2", - пишет пресс-служба ФБУ.

Благодаря этой победе Айгерим Саттыбаева вышла в полуфинал турнира и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль. В свою очередь, Сабина Бобокулова завершила выступление на континентальном первенстве без награды.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

