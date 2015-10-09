Бивол покинул Россию перед боем за три титула чемпиона мира: известна причина

Абсолютный чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отправился в Турцию, где проведёт заключительный этап подготовки к бою против немецкого боксёра Михаэля Айферта (13-1, 5 KO), передают Vesti.kz.

Вместе с чемпионом в тренировочный лагерь выехали его давний спарринг-партнёр Руслан Бикменов и тренер Геннадий Машьянов, который сопровождает Бивола на протяжении всей профессиональной карьеры.

Подготовка в Турции продлится несколько недель, после чего команда вернётся в Россию для финальной стадии акклиматизации, сообщает пресс-служба промоушена RCC.

Ближайший поединок Бивола состоится 30 мая в Екатеринбурге (Россия) на 12-тысячной арене в рамках большого вечера бокса RCC. В этом бою россиянин проведёт защиту титулов WBA, IBF и WBO против Михаэля Айферта.

Отметим, что в последний раз Бивол выходил на ринг в феврале 2025 года, когда в реванше победил представителя Канады Артура Бетербиева, взяв верх в принципиальном противостоянии.

