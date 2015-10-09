Казахстан получил полуфиналиста ЧА по боксу после победной битвы с Узбекистаном

Казахстанская боксёрша Айгерим Саттыбаева пробилась в полуфинал чемпионата Азии-2026. В Улан-Баторе (Монголия) она оказалась сильнее представительницы Узбекистана Сабины Бобокуловой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их бой был последним из четвертьфиналов в весовой категории до 48 килограммов. Он прошёл всю дистанцию и завершился победой Саттыбаевой судейским решением - 3:2.
Отметим, что это уже не первый бой для Бобокуловой против спортсменок из Казахстана. В сентябре прошлого года она проиграла на чемпионате мира Назым Кызайбай - 1:4.
Теперь Саттыбаева будет боксировать в полуфинале со спортсменкой из Монголии Номундарь Энх-Амгалан.
Напомним, что на сегодня запланировано ещё четыре поединка с участием казахстанцев:
Казахстан против Узбекистана: расписание 1/4 финала ЧА-2026 на 5 апреля
Реклама