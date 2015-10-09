Казахстан получил полуфиналиста ЧА по боксу после победной битвы с Узбекистаном

Казахстанская боксёрша Айгерим Саттыбаева пробилась в полуфинал чемпионата Азии-2026. В Улан-Баторе (Монголия) она оказалась сильнее представительницы Узбекистана Сабины Бобокуловой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой был последним из четвертьфиналов в весовой категории до 48 килограммов. Он прошёл всю дистанцию и завершился победой Саттыбаевой судейским решением - 3:2.

Отметим, что это уже не первый бой для Бобокуловой против спортсменок из Казахстана. В сентябре прошлого года она проиграла на чемпионате мира- 1:4.

Теперь Саттыбаева будет боксировать в полуфинале со спортсменкой из Монголии Номундарь Энх-Амгалан.

Напомним, что на сегодня запланировано ещё четыре поединка с участием казахстанцев:

Казахстан против Узбекистана: расписание 1/4 финала ЧА-2026 на 5 апреля

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!