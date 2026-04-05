UFC
Вчера 10:45
 

Непобеждённый чеченец из UFC финишировал обидчика казахстанца в первом раунде

Абдул-Рахман Яхъяев в казахстанской футболке. Фото: IG/ahmedzeki_87©

На турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся бой турецкого бойца чеченского происхождения Абдул-Рахмана Яхъяева (9-0). Соперником полутяжеловеса был бразилец Брендсон Рибейро (17-10), сообщают Vesti.kz.

Противостояние 25-летнего Яхъяева и 29-летнего Рибейро продлилось меньше трёх минут. В середине первого раунда Абдул-Рахману удалось выйти на удушающий приём и заставить бразильца сдаться.

Для Яхъяева это был второй бой в UFC, и теперь у него две победы сабмишеном в лучшей лиге мира. Он довёл свой идеальный рекорд до 9-0.

А вот Рибейро потерпел третье поражение кряду (все - досрочные). Последняя его победа случилась в марте прошлого года над казахстанцем Дияром Нургожаем болевым на руку. Новый рекорд Бренсдона в UFC - 2-5.

