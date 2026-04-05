UFC
Вчера 12:30
 

Яркой победой топового бойца завершился главный бой вечера UFC

Яркой победой топового бойца завершился главный бой вечера UFC Ренато Мойкано. Фото: IG/renato_moicano_ufc©

Бразильский легковес Ренато Мойкано (21-7-1) одержал победу в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе (Невада, США). Его соперником был шотландец Крис Данкан (15-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился в середине второго, когда Мойкано забрал спину соперника и вышел на удушающий приём. Данкану оставалось лишь сдаться.

Для 36-летнего Мойкано, замыкающего рейтинг топ-10 легковесов UFC, это первая победа после двух подряд поражений. Он уже в 11-й раз в карьере победил сдачей.

У Данкана же оборвалась серия из четырёх побед. Он проиграл в третий раз в жизни, причём каждая из неудач завершилась финишем.

На этом же турнире поражение в первом раунде потерпел обидчик казахстанского бойца.

