Казахстан уверенно завоевал медаль на ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков пробился в полуфинал чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия). Таким образом 24-летний спортсмен гарантировал себе как минимум бронзовую медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Аккалыкова по четвертьфиналу в весовой категории до 75 килограммов был японец Тайга Яги. Поединок прошёл через всю трёхраундовую дистанцию и завершился победой Сабыржана судейским решением - 5:0!

За выход в финал континентального первенства Аккалыков будет боксировать с Далаем Ганзоригом из Монголии.

Отметим, что в декабре прошлого года Аккалыков добирался до финала на чемпионате мира по версии IBA в Дубае (ОАЭ).

