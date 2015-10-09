Казахстанский тяжеловес разбил соперника и взял медаль ЧА-2026

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай стартовал на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 90 килограммов его соперником стал китаец Сюэжэнь Хан.

Встреча прошла всю дистанцию в три раунда и завершилась победой Тогамбая раздельным решением судей. При этом в третьем раунде Сагындык отправил Хана в нокдаун. Ближе к концу встречи у представителя Китая были кровотечения и заметные ссадины на лице.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Отметим, что Сагындык Тогамбай является чемпионом Азии 2024 года, а также бронзовым призёром чемпионата Азии-2022 и Азиатских игр-2022.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

