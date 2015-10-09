Судьи решили судьбу медали в бою между казахстанцем и чемпионом из Узбекистана

Казахстанский боксёр Ерасыл Жакпеков провёл первый поединок на чемпионате Азии-2026, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в четвертьфинале весовой категории до 80 килограммов стал представитель Узбекистана Фазлиддин Эркинбоев, который в дебютном бою победил кыргызстанца Сагына Сатыбалды Уулу.

Поединок между Жакпековым и Эркинбоевым прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился победой узбекистанца решением судей. Благодаря этому результату Фазлиддин вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль соревнований.

Напомним, что Эркинбоев является чемпионом и бронзовым призёром чемпионатов мира 2025 года.

Таким образом, Жакпеков терпит поражение и завершает турнир.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

