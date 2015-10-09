Разгромом завершился бой казахстанки на ЧА по боксу

20-летняя казахстанка Улжан Сарсенбек не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Азии по боксу. В четвертьфинальной битве в Улан-Баторе (Монголия) она встречалась с Пунрави Руенрос из Таиланда, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Их поединок закрывал четвертьфинальную стадию в весовой категории до 57 килограммов. Бой прошёл всю дистанцию из трёх раундов и завершился поражением Сарсенбек судейским решением - 0:5.

Отметим, что Улжан ранее уже побеждала на молодёжном первенстве Азии, а среди взрослых становилась бронзовой призёркой в 2024 году.

Что касается Руенрос, которая в прошлом выступала под именем Джутамас Джитпонг, то у неё уже был опыт боксирования с казахстанками. В мае 2022-го на чемпионате мира в Стамбуле (Турция) она победила Жайну Шекербекову. Теперь в полуфинале этого турнира она встретится с Миджгоной Самадовой из Таджикистана.

Ранее в полуфинал чемпионата Азии также пробилась казахстанка из весовой категории до 48 килограммов Айгерим Саттыбаева.

