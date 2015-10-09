Профи-бокс
Раздельное решение после нокдаунов: Уайлдер и Чисора устроили зарубу в Лондоне

Дерек Чисора. Фото: Depositphotos/steho©

В Лондоне (Великобритания) состоялся громкий боксёрский бой между звёздами тяжёлого веса - американцем Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО) и британцем Дереком Чисорой (36-14, 23 КО). Поединок прошёл через всю дистанцию в 12 раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам 12 раундов судьи насчитали преимущество Уайлдера раздельным решением - 115-111, 112-115, 115-113. Деонтей дважды отправлял оппонента в нокдаун, но также с него был снят балл в восьмом раунде за толчки.


Таким образом 40-летний экс-чемпион WBC одержал 45-ю победу в карьере и вторую подряд. Причём это лишь второй случай в его карьере, когда он победил решением.

Что касается 42-летнего экс-претендента на звание чемпиона мира Чисоры, у него прервалась серия из трёх побед. Он проиграл в 14-й раз в карьере и в десятый раз решением.

Отметим, что на этом же турнире в титульном поединке определился следующий соперник казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО).

