Профи-бокс
Стал известен следующий соперник Алимханулы: его ждёт реванш

Жанибек Алимханулы. Фото: Vesti.kz/Турар Казангапов©

Британский боксёр Дензел Бентли (22-3-1, 18 КО) стал временным чемпионом в среднем весе по линии WBO. На ивенте в Лондоне (Великобритания) он встречался с венесуэльцем Эндри Саавердой (17-2-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Британский боксёр Дензел Бентли (22-3-1, 18 КО) стал временным чемпионом в среднем весе по линии WBO. На ивенте в Лондоне (Великобритания) он встречался с венесуэльцем Эндри Саавердой (17-2-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился в седьмом раунде, когда 31-летний Бентли забил 34-летнего Сааведру и заставил рефери произвести техническую остановку.

Эта победа стала для Дензела четвёртой кряду, и теперь он стал обязательным претендентом для обладателя полноценного пояса из Казахстана Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), который сможет вернуться после дисквалификации уже в декабре этого года.

Отметим, что в ноябре 2022 года Бентли уже боксировал с Алимханулы и проиграл единогласным решением по итогам 12 раундов. Таким образом у спортсменов намечается реванш, ведь если он не состоится, то Жанибек утратит звание чемпиона мира по версии WBO.

Напомним, что 33-летний Алимханулы отбывает наказание за положительную допинг-пробу. При этом WBO не стала лишать его звания чемпиона, но разыграла временный титул.

