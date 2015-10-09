Казахстан против Узбекистана: расписание 1/4 финала ЧА-2026 на 5 апреля

5 апреля пять боксёров сборной Казахстана проведут четвертьфинальные бои на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Дневная сессия - 09:00

48 кг, 4-я пара

• Айгерим Саттыбаева - Сабина Бобокулова (Узбекистан)

57 кг, 8-я пара

• Улжан Сарсенбек - Пунрави Руенрос (Таиланд)

Вечерняя сессия - 14:00

75 кг, 4-я пара

• Сабыржан Аккалыков - Тайга Яги (Япония)

80 кг, 7-я пара

• Ерасыл Жакпеков - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)

90 кг, 11-я пара

• Сагындык Тогамбай - Сюэжэнь Хан (Китай)

Ранее шесть казахстанцев уже провели поединки 1/4 финала, с их результатами можно ознакомиться в этом материале.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. Состав сборной Казахстана опубликован здесь.

