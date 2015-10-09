Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
4 апреля 23:35
 

Казахстан против Узбекистана: расписание 1/4 финала ЧА-2026 на 5 апреля

  Комментарии

Поделиться
Казахстан против Узбекистана: расписание 1/4 финала ЧА-2026 на 5 апреля

5 апреля пять боксёров сборной Казахстана проведут четвертьфинальные бои на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

5 апреля пять боксёров сборной Казахстана проведут четвертьфинальные бои на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Дневная сессия - 09:00

48 кг, 4-я пара
• Айгерим Саттыбаева - Сабина Бобокулова (Узбекистан)

57 кг, 8-я пара
• Улжан Сарсенбек - Пунрави Руенрос (Таиланд)

Вечерняя сессия - 14:00

75 кг, 4-я пара
• Сабыржан Аккалыков - Тайга Яги (Япония)

80 кг, 7-я пара
• Ерасыл Жакпеков - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан)

90 кг, 11-я пара
• Сагындык Тогамбай - Сюэжэнь Хан (Китай)

Ранее шесть казахстанцев уже провели поединки 1/4 финала, с их результатами можно ознакомиться в этом материале

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. Состав сборной Казахстана опубликован здесь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!