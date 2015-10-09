Победа над Узбекистаном и сенсация. Как казахстанцы выступили в 1/4 финала ЧА-2026

Сегодня, 4 апреля, шесть боксёров сборной Казахстана провели четвертьфинальные бои на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В полуфинал вышли Ертуган Зейнуллинов, Оразбек Асылкулов и Айбек Оралбай, выступавшие в мужской сетке. При этом Асылкулов пробился в следующий раунд без боя ввиду травмы соперника. Главной сенсацией стало разгромное поражение Санжара Ташкенбая.

У женщин Валентина Хальзова одержала досрочную победу, тогда как Лаура Есенкелди выбыла из соревнования.

Полуфиналисты гарантировали себе как минимум бронзу континентального турнира.

Результаты боёв казахстанцев в 1/4 финала

Женщины

• 65 кг. Лаура Есенкелди vs Анкушита Боро (Индия) - 1:4;

• 75 кг. Валентина Хальзова vs Суйеон Сонг (Южная Корея) - Хальзова победила техническим нокаутом во втором раунде.

Мужчины

• 50 кг. Санжар Ташкенбай vs Вишванат Суреш (Индия) - 0:5;

• 60 кг. Оразбек Асылкулов vs Шунсуке Китамото (Япония) - соперник казахстанца снялся с боя из-за травмы;

• 65 кг. Ертуган Зейнуллинов vs Мирзохид Имамназаров (Кыргызстан) - 3:2;

• +90 кг. Айбек Оралбай vs Арман Маханов (Узбекистан) - 4:1.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

