Любительский бокс
4 апреля 15:19
 

Победа нокаутом принесла Казахстану еще одну медаль на ЧА по боксу

©НОК РК

Казахстанка Валентина Хальзова выступила в рамках 1/4 финала чемпионата Азии по боксу, который проходит в Монголии, передают Vesti.kz

В весовой категории до 75 килограмм казахстанке противостояла Сеюн Сенг из Южной Кореи. 

Хальзова доминировала со старта поединка, несколько раз отправив соперницу в нокдаун. В итоге, Валентина одержала досрочную победу во втором раунде. 

В полуфинале Хальзова встретится с китаянкой Цзыи Бао, которая свой бой против Ю-Тинг Чжуо из Китайского Тайбэя завершила в третьем раунде.

Отметим, что Валентина является чемпионкой мира 2016 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2022 и 2023 годов, чемпионкой Азии-2021 и серебряным призёром чемпионата Азии-2017.

Континентальное первенство проходит в Улан-Баторе (Монголия) под эгидой организации World Boxing и продлится до 10 апреля.

Прямую трансляцию шестого соревновательного дня на чемпионате Азии смотрите по следующей ссылке

