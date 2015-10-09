Битва Казахстана и Узбекистана с участием Оралбая на ЧА по боксу: прямая трансляция

Сегодня, 4 апреля, пройдет шестой соревновательный день чемпионата Азии по боксу от World Boxing, где в составе сборной Казахстана выступят шесть боксеров, передают Vesti.kz.

В рамках четвертьфиналов в дневной сессии выступят Лаура Есенкелди, Санжар Ташкенбай и Ертуган Зейнуллинов. В вечерней сессии Казахстан представят Валентина Хальзова, Оразбек Асылкулов и Айбек Оралбай.

Трансляция турнира будут доступны на телеканале Qazsport.

Расписание дневной сессии ЧА-2026 по боксу

65 кг: Лаура Есенкелди vs Анкушито Боро (Индия). Ориентировочно - 9:15

50 кг: Санжар Ташкенбай vs Вишванат Суреш (Индия). Ориентировочно - 10:00

65 кг: Ертуган Зейнуллинов vs Мирзохид Имамназаров (Кыргызстан). Ориентировочно - 11:45

Расписание вечерней сессии ЧА-2026 по боксу

75 кг: Валентина Хальзова vs Сеюн Сенг (Корея).Ориентировочно - 14:45

60 кг: Оразбек Асылкулов vs Шунсуке Китамото (Япония). Ориентировочно - 15:00

+90 кг: Айбек Оралбай vs Арман Маханов (Узбекистан). Ориентировочно - 16:00

Континентальное первенство в Улан-Баторе (Монголия) проходит с 30 марта по 10 апреля под эгидой World Boxing.

На турнире разыгрываются медали в 20 весовых категориях — участие принимают 115 мужчин и 79 женщин.

