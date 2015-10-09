Казахстан остался без медали на ЧА по боксу

Казахстанка Лаура Есенгельды выступила в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу, который проходит в Монголии, сообщают Vesti.kz.

Лауре противостояла боксерша из Индии - Анкушито Боро. Раздельным решением судей победу одержала Боро, которая вышла в 1/2 финала турнира.

Континентальное первенство в Улан-Баторе (Монголия) проходит с 30 марта по 10 апреля под эгидой World Boxing.

На турнире разыгрываются медали в 20 весовых категориях — участие принимают 115 мужчин и 79 женщин.

