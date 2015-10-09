Разгром состоялся в бою Узбекистана за полуфинал ЧА по боксу

Боксёр сборной Узбекистана Абдурахмон Махмуджонов вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов он встречался против представителя Иордании Мухаммада Абуги и победил со счётом 5:0. Выход в 1/2 финала обеспечил Махмуджонову как минимум бронзовую награду.

Сегодня от Узбекистана также боксировал Арман Маханов (свыше 90 кг) и проиграл казахстанцу Айбеку Оралбаю, оставшись без медали континентального турнира.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!