Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
4 апреля 16:01
 

Оралбай победил казаха из Узбекистана за медаль ЧА по боксу

  Комментарии

Поделиться
Оралбай победил казаха из Узбекистана за медаль ЧА по боксу ©НОК РК

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 90 килограммов он победил Армана Маханова из Узбекистана со счётом 4:1, тем самым гарантировав себе как минимум бронзовую медаль континентального турнира.

Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии (2022, 2024) и победитель чемпионата мира (2025).

Отметим, что Маханов является этническим казахом.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!