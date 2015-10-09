Оралбай победил казаха из Узбекистана за медаль ЧА по боксу

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 90 килограммов он победил Армана Маханова из Узбекистана со счётом 4:1, тем самым гарантировав себе как минимум бронзовую медаль континентального турнира.

Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии (2022, 2024) и победитель чемпионата мира (2025).

Отметим, что Маханов является этническим казахом.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля.

