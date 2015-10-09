Этнический казах выиграл для Китая медаль ЧА по боксу

Этнический казах из Китая Данабек Байгазы выиграл четвертьфинальный бой на чемпионате Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

На этой стадии весовой категории свыше 90 килограммов он прошёл Мухаммада Аброридинова из Таджикистана. Выход в полуфинал гарантировал Байгазы как минимум бронзу.

Напомним, что Казахстан в этом весе представляет Айбек Оралбай, который в четвертьфинале победил представителя Узбекистана Армана Маханова.

Сегодня, 4 апреля, шесть боксёров сборной Казахстана провели поединки 1/4 финала, с их результатами можно ознакомиться в этой новости.

Чемпионат Азии проходит под эгидой World Boxing и продлится до 10 апреля. С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

