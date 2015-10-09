ПСЖ предложил 55 миллионов за игрока "Барселоны": каталонцы назвали свою сумму

"Пари Сен-Жермен" намерен укрепить центральную зону и снова может обратиться к "Барселоне", как это уже было в прошлом, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

В последние годы некоторые игроки покинули столицу Каталонии ради Парижа: Максвелл, Неймар, Лионель Месси, Хави Симонс, а недавно — Усман Дембеле и Педро Фернандес.

Главный тренер Луис Энрике инициировал некоторые трансферы у президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, несмотря на ожидания, что он не станет дестабилизировать свой бывший клуб. Сейчас он снова хочет подписать игрока команды Ханса-Дитера Флика — Френки де Йонга.

Де Йонг находится в сложной ситуации: до травмы его критиковали за нестабильность и недостаток лидерских качеств, а за время отсутствия другой игрок занял его место и стал незаменимым. "Сине-гранатовые" рассматривают возможность продажи хавбека при поступлении хорошего предложения.

Сообщается, что ПСЖ рассчитывал подписать Де Йонга за 45 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов, но "Барселона" оценивает игрока в 70 миллионов евро и не намерена отпускать его дешевле.

Де Йонг выступает за "Барселону" с 2019 года. Также в его карьере были "Виллем II" и "Аякс". С 2018-го вызывается в сборную Нидерландов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!