"Реал" принял важное решение по своему воспитаннику

"Реал" внимательно следит за развитием своих молодых игроков, разбросанных по Европе, и один из самых интересных случаев — Хакобо Рамон. Центральный защитник неплохо проявляет себя в "Комо", где получает игровую практику и ведущую роль, что создаёт идеальные условия для его развития, передают Vesti.kz.

В 21 год Хакобо Рамон сделал важный шаг в карьере. Летом прошлого года он покинул "Реал" за сумму меньше трёх миллионов евро и сумел закрепиться в составе "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса. Он стал основным игроком, а его надёжная игра в обороне, умение развивать атаки и зрелость помогли закрепиться в основном составе.

По данным Fichajes.net, мадридский клуб оставил за собой выгодное право на обратный выкуп и продолжает внимательно следить за прогрессом игрока. Однако спортивное руководство считает, что пока не время для его возвращения.

Скорее всего, Хакобо Рамон проведёт ещё один сезон в "Комо", чтобы набраться опыта в конкурентной среде.

Случай Рамона отражает новую политику "Реала" с молодыми талантами: постепенное развитие без поспешных решений. Если игрок сохранит уровень и продолжит прогрессировать, его возвращение может произойти в будущем в более благоприятных условиях.

