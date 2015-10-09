Испания
4 апреля 17:47
 

"Реал" принял важное решение по своему воспитаннику

"Реал" принял важное решение по своему воспитаннику

"Реал" внимательно следит за развитием своих молодых игроков, разбросанных по Европе, и один из самых интересных случаев — Хакобо Рамон. Центральный защитник неплохо проявляет себя в "Комо", где получает игровую практику и ведущую роль, что создаёт идеальные условия для его развития, передают Vesti.kz.

"Реал" внимательно следит за развитием своих молодых игроков, разбросанных по Европе, и один из самых интересных случаев — Хакобо Рамон. Центральный защитник неплохо проявляет себя в "Комо", где получает игровую практику и ведущую роль, что создаёт идеальные условия для его развития, передают Vesti.kz.

В 21 год Хакобо Рамон сделал важный шаг в карьере. Летом прошлого года он покинул "Реал" за сумму меньше трёх миллионов евро и сумел закрепиться в составе "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса. Он стал основным игроком, а его надёжная игра в обороне, умение развивать атаки и зрелость помогли закрепиться в основном составе.

По данным Fichajes.net, мадридский клуб оставил за собой выгодное право на обратный выкуп и продолжает внимательно следить за прогрессом игрока. Однако спортивное руководство считает, что пока не время для его возвращения.

Скорее всего, Хакобо Рамон проведёт ещё один сезон в "Комо", чтобы набраться опыта в конкурентной среде.

Случай Рамона отражает новую политику "Реала" с молодыми талантами: постепенное развитие без поспешных решений. Если игрок сохранит уровень и продолжит прогрессировать, его возвращение может произойти в будущем в более благоприятных условиях.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Пальма-де-Мальорка   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 апреля 19:15   •   закончен
Мальорка
Мальорка
2:1
Реал М
Реал М
