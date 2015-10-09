Казахстанец обеспечил себе медаль на чемпионате Азии по боксу

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов без боя пробился в полуфинал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов Асылкулову предстояло встретиться с японцем Шунсукэ Китамото. Однако, по информации КФБ, соперник Оразбека снялся с турнира из-за травмы. Таким образом, Оразбек вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
Прямую трансляцию шестого соревновательного дня на ЧА смотрите по следующей ссылке.
Континентальное первенство в Улан-Баторе (Монголия) проходит с 30 марта по 10 апреля под эгидой World Boxing.
На турнире разыгрываются медали в 20 весовых категориях — участие принимают 115 мужчин и 79 женщин.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
