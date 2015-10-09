Любительский бокс
4 апреля 08:56
 

Казахстанец обеспечил себе медаль на чемпионате Азии по боксу

©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов без боя пробился в полуфинал чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz

В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов Асылкулову предстояло встретиться с японцем Шунсукэ Китамото. Однако, по информации КФБ, соперник Оразбека снялся с турнира из-за травмы. Таким образом, Оразбек вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. 

Прямую трансляцию шестого соревновательного дня на ЧА смотрите по следующей ссылке. 

Континентальное первенство в Улан-Баторе (Монголия) проходит с 30 марта по 10 апреля под эгидой World Boxing.

На турнире разыгрываются медали в 20 весовых категориях — участие принимают 115 мужчин и 79 женщин.

